Ex Reggina: alla corte di Aimo Diana arriva Diego Costa, ma la foto del Renate è un pesce d’aprile

1 Aprile 2021 16:15

Alla corte dell’ex Reggina Aimo Diana, ora allenatore del Renate, arriva Diego Costa: si tratta, però, di un pesce d’aprile

E’ la giornata del pesce d’aprile e, inutile nasconderlo, in tanti sicuramente da questa mattina saranno incappati in qualche simpatico scherzo sui social. Nel mondo dello sport, e del calcio in particolare, non è mancata l’ilarità di diversi club, che si sono divertiti a scherzare con i tifosi. Tra questi c’è il Renate, che milita nel girone A di Serie C ed è allenato dall’ex calciatore della Reggina Aimo Diana. Con un post su Facebook, infatti, il club lombardo ha annunciato l’acquisto ufficiale di Diego Costa, attaccante spagnolo ex Atletico Madrid e Chelsea e adesso svincolato. Insieme al testo, anche un fotomontaggio che ritrae Diana e Diego Costa. Non sono ovviamente i tanti commenti degli utenti, tra chi ha capito subito lo scherzo, chi se lo sta ancora domandando e chi sta al gioco e risponde in maniera altrettanto ironica. Di seguito il post integrale della pagina ufficiale Facebook del Renate con la foto in basso.