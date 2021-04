Recovery, Siclari: “da Forza Italia attenzione massima al Sud, bene Bernini su commissione per valutare l’attuazione delle opere”

28 Aprile 2021 17:02

Siclari: “Forza Italia, con i fondi del Recovery, dimostra di prestare la massima attenzione al Sud ed alle Isole”

“Forza Italia, con i fondi del Recovery, dimostra di prestare la massima attenzione al Sud ed alle Isole. Dopo aver spinto perché almeno il 40% dei fondi fosse indirizzato su opere nelle regioni meridionali, dopo aver fortemente voluto il ministero del Sud per un suo esponente di spicco come Mara Carfagna, dopo aver ottenuto che almeno il 50% delle opere strategiche siano appaltate al Sud, oggi con il Presidente dei Senatori Annamaria Bernini giustamente chiede una commissione bicamerale che controlli e verifichi l’attuazione e la realizzazione delle opere al Sud e nelle Isole”, è quanto scrive in una nota il senatore Marco Siclari. “Sono lontani i tempi di una politica meridionalista di facciata ovvero di interventi annuncio, la volontà politica di Forza Italia e di questo Governo è quella di rilanciare veramente il Sud. Occorre un’attenzione particolare e continua alla crescita del Sud e delle Isole, non a caso da quasi tre anni ho proposto l’istituzione della quindicesima commissione permanente che si occupi delle politiche per il Sud e per le Isole. Ha così concluso il senatore azzurro, capigruppo in commissione salute”, conclude.