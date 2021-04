Recovery plan, Siracusano (FI): “nei prossimi anni 200 miliardi per Sud”

30 Aprile 2021 21:10

Recovery plan, Siracusano (FI): “la dotazione per il Sud presente nel Recovery Plan e il reintegro di 15,5 miliardi di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione usati a copertura del Piano, contenuto nel provvedimento varato ieri dal CdM, rappresentano la cartina di tornasole degli impegni che il governo ha assunto nei confronti del Mezzogiorno”

“La dotazione per il Sud presente nel Recovery Plan e il reintegro di 15,5 miliardi di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione usati a copertura del Piano, contenuto nel provvedimento varato ieri dal CdM, rappresentano la cartina di tornasole degli impegni che il governo ha assunto nei confronti del Mezzogiorno. Nei prossimi anni, grazie alla determinazione, l’impegno e il lavoro svolto dalla ministra Mara Carfagna, il Meridione potrà contare di oltre 200 miliardi di euro, da mobilitare in investimenti per ridurre il gap con le altre zone del Paese”. Lo afferma , in una nota, la deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano. “Adesso è necessario ed improcrastinabile realizzare il Ponte sullo stretto di Messina e l’alta velocità fino alla Sicilia. Non serve finanziare nuovi studi fattibilità o ricominciare da zero con progetti inesistenti. Ne abbiamo già uno definitivo e cantierabile, un quantitativo straordinario di risorse disponibili, mettiamolo subito a terra”, conclude la nota.