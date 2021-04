Recovery: ok in stand-by, Cdm si aggiorna alle 16,30, Gelmini chiede passaggio con Regioni

29 Aprile 2021 13:55

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Ancora in stand-by il via libera del Consiglio dei ministri al Pnrr. A quanto apprende l’Adnkronos, il Consiglio dei ministri -appena concluso a P.Chigi- si riaggiornerà alle 16.30. La ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, avrebbe infatti chiesto un passaggio con le Regioni, in unificata, per il fondo complementare di 30 miliardi che accompagnerà il Recovery plan.