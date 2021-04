Recovery: Letta, ‘questione chiave è spendere bene risorse, no sprechi’**

26 Aprile 2021 12:59

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “La questione chiave è spendere e spendere bene queste risorse, non vanno sprecate”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all’iniziativa ‘L’interesse nazionale in una prospettiva europea. Il futuro dell’Europa e il ruolo dell’Italia’. E questo serve per “convincere gli europei a rendere permanente il Next Generatione Ue”.