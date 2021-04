17 Aprile 2021 15:40

Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Ieri, in sala Verde di palazzo Chigi, da Draghi, se non avessimo fatto il cambio dei capigruppo saremo stati solo uomini in una riunione sulla priorità delle donne” nel Pnrr. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea del Pd.

“Parlavamo di un Pnnr con le donne e i giovani come priorità e grazie a Pd c’erano due donne, brave come le nostre capogruppo, a parlare di donne. Un indicazione molto semplice”, ha sottolineato il segretario del Pd.