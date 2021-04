Recovery: in Cdm terminata relazione Franco, ora Pnrr al Parlamento

24 Aprile 2021 23:27

Romna, 24 apr. (Adnkronos) – E’ terminata in Consiglio dei ministri la relazione del ministro Daniele Franco. Il Cdm, in un clima che viene definito dai partecipanti “positivo”, ha preso atto dell’informativa. Ora il Pnrr verrà trasmesso in Parlamento.