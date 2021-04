Recovery: Draghi e l’Italia che sarà, ‘no ritardi o miopi visioni di parte, credo nel mio Paese’ (3)

26 Aprile 2021 19:45

(Adnkronos) – “La buona riuscita del Piano – rimarca il presidente del Consiglio – richiede uno sforzo corale delle diverse istituzioni coinvolte e un dialogo aperto e costruttivo”. E si pone degli obiettivi che l’Italia dovrà centrare. Innanzitutto “riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica”. Draghi snocciola i numeri di una tragedia che “ci ha colpito più dei nostri vicini europei”. Quasi 120.000 morti per il Covid-19, “a cui si aggiungono i tanti mai registrati”. Il Pil crollato dell’8,9% nel 2020, l’occupazione scesa del 2,8%, con i giovani e le donne che hanno pagato il prezzo più alto a questa crisi. E l’Italia che ne esce impoverita, drammaticamente. “Tra il 2005 e il 2019 – indica infatti il premier – il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3 al 7,7%, per poi aumentare fino al 9,4% nel 2020”.

Il Recovery plan offre un’opportunità, affrontare “alcune debolezze che affliggono la nostra economia e la nostra società da decenni: i perduranti divari territoriali, le disparità di genere, la debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico. Infine, le risorse del Piano contribuiscono a dare impulso a una compiuta transizione ecologica”. E qui, l’accento sulle riforme è fondamentale. “Queste non solo consentono di dare efficacia e rapida attuazione agli stessi investimenti, ma anche di superare le debolezze strutturali che hanno per lungo tempo rallentato la crescita e determinato livelli occupazionali insoddisfacenti, soprattutto per i giovani e le donne”.