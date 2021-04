Recovery: Draghi, ‘4,6mld per nuovi asili nido e materne’

26 Aprile 2021 17:16

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “4,6 miliardi sono dedicati a costruire nuovi asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Quasi un miliardo va a finanziare l’estensione del tempo pieno nelle scuole primarie per permettere alle famiglie ‘ e alle madri in particolare – di conciliare meglio la loro vita professionale e lavorativa”. Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera.

“Il Piano prevede 400 milioni per favorire l’imprenditorialità femminile, e stanzia oltre 1 miliardo per la promozione delle competenze in ambito tecnico-scientifico, soprattutto per le studentesse”.