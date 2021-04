Quota playoff in Serie B, da Cittadella chiamano in causa la Reggina: “Dipende da loro”

30 Aprile 2021 14:59

Il tecnico del Cittadella Roberto Ventura chiama in causa la Reggina per quanto concerne la quota playoff in Serie B

Se la Reggina vuole andare ai playoff dipende tanto, quasi tutto, da lei. Ma dal suo destino dipendono anche tutte le altre squadre in bilico. Lo sanno bene da Cittadella, proprio una di quelle compagini che si trova adesso in mezzo. Il tecnico dei veneti Roberto Venturato, alla vigilia del match col Lecce, chiama in causa gli amaranto a precisa domanda relativa alla quota playoff: “Potrebbe anche non bastare quota 55 per andare ai playoff. Dipende da cosa fa la Reggina in queste prossime partite. Ci sono scontri diretti che determineranno la quota necessaria”, afferma l’allenatore. Molte indicazioni potrebbero uscire fuori già domani, alla luce dei diversi scontri in vetta.