Questione morale a Reggio Calabria, la replica del Vicesindaco Perna: “accuse generiche e contraddittorie, l’Amministrazione comunale ha solo un difetto”

13 Aprile 2021 12:28

Reggio Calabria, il Vicesindaco Tonino Perna risponde all’accusa di questione morale ricevuta dal movimento “Ancora Italia”: “ci sto mettendo la faccia, dopo quattro mesi non ho avvertito alcuna avvisaglia”

“Ringrazio il signor Giuseppe Modafferi per la lettera, anche se ho avuto qualche difficoltà a capire l’intento, molte accuse che mi sono state rivolte sono molto generiche”. Ad affermarlo è il professore Tonino Perna, ha voluto rispondere tramite i canali di StrettoWeb al messaggio ricevuto dal movimento “Ancora Italia”, che parlando di “questione morale” si rivolge proprio al Vicesindaco di Reggio Calabria. “Quando scrive di onestà intellettuale – prosegue Tonino Perna – , vorrei allora chiedere al dott. Modafferi, alla passata giunta che è stata sciolta per mafia, lei ha scritto una lettera al Vicesindaco ponendo il problema del rapporto tra ‘ndrangheta e l’Amministrazione Comunale, soprattutto dopo il suicidio della dirigente Fallara? Vorrei saperlo perché lì la questione morale era evidente e si poneva con chiarezza, qui la questione morale è innanzitutto la corruzione e il collegamento con la criminalità organizzata. Io, dopo quattro mesi, non ho avvertito la minima avvisaglia che questi elementi esistano. Se dovessi venire a sapere qualcosa del genere, mi sarei subito dimesso. La faccia la sto mettendo con grande sacrificio perché mi è stato chiesto di dare una mano alla città. Questo lo ammetto, mi sta costando tanta fatica, perché la macchina Comunale si è inceppata e fa acqua da tutte le parti. Il motivo principale è la carenza di dipendenti soprattutto in determinati settori”.

Nella parte della lettera in cui si parla della presenza di un vincolo di parentela tra un Consigliere comunale e un noto killer della ‘ndrangheta, il professore Perna risponde: “il dott. Modafferi mi dica di chi si tratta e se ha un dato che vada a denunciarlo alla magistratura. Partendo da Berlinguer sia proseguito con una serie di fatti contraddittori. Ad esempio la gestione rifiuti è un problema gravissimo, ma non è una questione morale, è una questione di efficienza e strategia. Questa amministrazione ha un difetto e sta nella comunicazione”. Di seguito la video intervista completa.