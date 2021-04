Programmazione e progetti di svilupp a Reggio Calabria: lunedì la conferenza stampa a Palazzo San Giorgio

8 Aprile 2021 17:03

Programmazione e progetti di sviluppo: il resoconto del Comune alla città di Reggio Calabria. Lunedì 12 aprile, alle ore 10, conferenza stampa a Palazzo San Giorgio

Si è conclusa la tre giorni di studio e approfondimento voluta dall’amministrazione comunale per fare il punto della situazione circa lo stato di attuazione delle linee di finanziamento di cui dispone la città quali i Patti per il Sud, il Pon Metro, Agenda Urbana, il Decreto Reggio, fino a quelle che partiranno a breve come il React EU o i Contratti istituzionali di sviluppo. Un quadro ampio e complesso che ha posto sul tavolo le opportunità e le leve di sviluppo riguardanti i settori più strategici come la rigenerazione urbana, le opere pubbliche, le politiche sociali o l’innovazione, ma con lo sguardo rivolto anche agli aspetti più critici che stanno caratterizzando alcuni progetti. I tavoli tematici, che sono stati ospitati in questi giorni nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, con il coordinamento dei lavori affidato al Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, hanno messo di fronte rappresentanti dell’amministrazione comunale, dirigenti, professionisti ed esperti dell’assistenza tecnica nel quadro di un percorso ragionato e di taglio prettamente operativo. “E’ stata un’attività molto importante – ha commentato a margine dei lavori il Sindaco Falcomatà – che ha visto il coinvolgimento di tutti gli attori che sono quotidianamente impegnati nella delicata e fondamentale fase di gestione dei progetti di sviluppo. Era necessario ritrovarsi ed affrontare singolarmente ogni intervento con l’obiettivo di verificarne andamento e problematiche. Ma è stata soprattutto un’attività che la nostra amministrazione ha voluto promuovere quale momento di rendicontazione e massima trasparenza nei confronti dei cittadini. In questa direzione, – ha poi annunciato il primo cittadino – lunedì prossimo a Palazzo San Giorgio, si svolgerà una conferenza stampa che vuole essere anche un’occasione per fare sintesi e presentare alla cittadinanza un quadro chiaro e completo delle azioni in corso e dell’intera attività di programmazione e spesa delle risorse comunitarie portata avanti in questi anni dalla città”. La conferenza stampa si terrà lunedi 12 aprile alle ore 10.00 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio

