Calabria, il 16 e 17 aprile l’assemblea di Rinascimento Green

1 Aprile 2021 16:52

Mancano meno di venti giorni all’assemblea su clima, lavoro e inclusione organizzata da Rinascimento Green in Calabria

Mancano meno di venti giorni all’assemblea su clima, lavoro e inclusione organizzata da Rinascimento Green in Calabria. Il 16 e 17 aprile, infatti, in modalità digitale per via delle restrizioni Covid, si apre il sipario su “AssembraMenti – Clima, Lavoro, Inclusione”, l’iniziativa di democrazia dal basso che permetterà a cittadine e cittadini calabresi di parlare di clima, transizione ecologica e dei bisogni della loro terra, individuati a seguito di un ampio questionario che ha coinvolto diverse centinaia di persone. Un’assemblea che si svolgerà nell’arco di due giornate, con momenti di formazione, alla presenza di esperti e facilitatori che parleranno dei temi emersi dalla cittadinanza, e altri momenti di discussione con “focus” sulle tematiche più specifiche. L’obiettivo è quello di elaborare proposte concrete, interloquendo con esperti e con rappresentanti politici bipartisan, e trasformarle in proposte di legge e in provvedimenti dedicati. Le iscrizioni sono aperte ed è possibile iscriversi compilando il form disponibile sul sito di Rinascimento Green.

L’assemblea calabrese si aprirà il 16 aprile pomeriggio con i saluti di benvenuto di Monica Tripodi e Irene Colosimo, rispettivamente team project e referente tecnico scientifico di AssembraMenti Calabria, e con quello istituzionale dell’On. Dalila Nesci, Sottosegretaria al Sud e alla Coesione Territoriale. Quindi, spetterà al giornalista Marco Merola presentare i relatori e moderare l’evento. Ogni intervento dei relatori sarà seguito da un breve scambio e da una piccola pausa. Il primo intervento in programma è previsto alle ore 15.00 e sarà affidato al Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, che parlerà dell’impatto delle mafie su ambiente, lavoro e salute. Il secondo intervento sarà quello di Annalisa Corrado, Ingegnera Meccanica e PhD in Ingegneria Energetica, Portavoce di Rinascimento Green, che affronterà il tema della transizione ecologica.

Quindi, toccherà ad Elena Granata, Architetto e Professore Associato al Politecnico di Milano, Vice Presidente della Scuola di Economia Civile, che parlerà di sviluppo territoriale e di equilibri tra territori, a Sud e a Nord, nei centri e nelle periferie. Infine, ci sarà l’intervento di Nicoletta Dentico, Responsabile del Global Health Program presso Society for International Development (SID), che parlerà di salute e nello specifico di interconnessione tra salute, ambiente e lavoro. Al termine dell’ultimo dibattito, sono previsti gli interventi istituzionali di Sergio De Caprio, Assessore regionale alla Tutela dell’Ambiente; Gianluca Gallo, Assessore regionale alle Politiche Agricole e Sviluppo Agroalimentare, Politiche Sociali e per la Famiglia; Fausto Orsomarso, Assessore regionale al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo.

Il giorno successivo, il 17 aprile, al mattino inizieranno i lavori assembleari attraverso i tavoli tematici che dibatteranno e lavoreranno alle proposte che, a partire dalle 16.40, verranno presentate in plenaria. Al termine dell’assemblea plenaria, ci saranno gli interventi istituzionali dei parlamentari che hanno dato la loro disponibilità all’ascolto delle proposte: On. Antonio Viscomi, Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati; On. Paolo Parentela, Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati; On. Fulvia Michela Caligiuri, Commissione Permanente Agricoltura e Produzione Agroalimentare; On. Giuseppe Mangialavori, Commissione Permanente Agricoltura e Produzione Agroalimentare. L’assemblea è patrocinata da Regione Calabria, Comuni di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro, Università degli Studi Mediterranea, Ordine degli Agronomi e forestali Calabria, Unioncamere Calabria.