Previsioni Meteo per Pasqua e Pasquetta: locali piogge e rovesci in Calabria e Sicilia

3 Aprile 2021 20:50

Previsioni Meteo: irrompe aria più fredda sull’Italia per Pasqua, più mite la Pasquetta, ma con residue locali piogge. Locali piogge e rovesci in Calabria e Sicilia

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? In molte famiglie questa è una domanda ricorrente in queste ore nonostante le limitazioni anti-Covid che non consentiranno i pranzi con tante persone o le gite fuori porta. Secondo Antonio Ianella di MeteoWeb ci sarà un “progressivo miglioramento del tempo su buona parte del paese per la giornata di Pasqua. Il sole conquisterà gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre rimarranno ancora un po’ di nubi al Sud, più intense in particolare tra Calabria e la Sicilia, dove potranno arrivare, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, piogge, rovesci e locali temporali anche di moderata-forte intensità localmente. In particolare, sul Messinese e poi sul Reggino, tra il pomeriggio e la sera del giorno di Pasqua, potranno aversi gli addensamenti più intensi con fenomeni anche di una certa consistenza e accumuli di pioggia fino a 20 mm o oltre, proprio in prossimità dello Stretto. Previsioni meteo all’insegna di un tempo decisamente meglio per il giorno di Pasquetta, con sole ancora più diffuso su gran parte della penisola, salvo ultimi addensamenti ancora con locali piogge e rovesci sulla Sicilia, occasionalmente sul Centro Sud della Calabria e sull’estremo Sud della Sardegna. Anche la temperatura per il giorno di Pasquetta e attesa in apprezzabile aumento, con valori più piacevoli e temporaneamente verso le medie del periodo”.