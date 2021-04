Reggina: è Situm il positivo al Covid, ma sta bene. Le nuove procedure per la sfida di domani

30 Aprile 2021 16:32

E’ l’esterno croato Mario Situm il positivo al Covid nella Reggina: il calciatore non parte per Cremona e cambiano le procedure del club per domani

E’ Mario Situm il positivo al Covid nel gruppo squadra della Reggina. La società, poco fa, ha comunicato tramite una nota ufficiale la nuova positività, senza specificare il nome. Dai convocati, però, svelato l’arcano: si tratta del croato. Ma il giocatore, per fortuna, sta bene. Ieri si è allenato regolarmente con la squadra ma non potrà partire alla volta di Cremona. Un gran peccato per mister Baroni, che nelle ultime settimane aveva contato molto su di lui, tra i più in forma davanti come dimostra anche il gol a Venezia.

Le procedure in casa amaranto cambiano, proprio alla luce di questo imprevisto. Il club ha messo in atto tutte quelle previste dal protocollo Figc. Per questo, domani ci sarà un ulteriore ciclo di tamponi in quanto bisogna documentare 4 ore prima del calcio d’inizio la negatività dei calciatori. Lo stesso procedimento già avvenuto per Reggina-Cittadella di diversi mesi fa.