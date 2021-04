Porti Crotone e Corigliano, vertice in Regione sugli investimenti

22 Aprile 2021 12:32

Calabria, l’assessore Catalfamo e il commissario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro Agostinelli hanno incontrato gli enti locali per un confronto: “Percorso per il rilancio”

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, d’intesa col commissario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha convocato una riunione per un confronto sui porti di Crotone e Corigliano.All’incontro, che si è svolto nella Cittadella “Santelli” di Catanzaro, hanno preso parte, oltre a Catalfamo e Agostinelli, i presidenti delle Province di Cosenza e Crotone, i sindaci dei Comuni di Corigliano Rossano e Crotone e i presidenti delle Camere di Commercio delle due Province, intervenuti direttamente o tramite i loro delegati. L’assessore Catalfamo ha espresso il proprio apprezzamento «per la recente designazione, da parte del ministro Giovannini, quale presidente dell’Autorità di sistema portuale dell’ammiraglio Agostinelli» e ha sottolineato che «con questo passaggio l’ente assumerà tutte le funzioni previste dalla legge 84/1994, superando le criticità della situazione commissariale, potendo in particolare avviare la pianificazione e subentrando nella gestione del porto di Vibo Valentia».

«Nel corso della riunione – è scritto nella nota dell’assessorato –, sono state espresse le varie posizioni, che negli ultimi anni avevano anche comportato alcune significative divergenze fra l’Autorità portuale e gli enti locali. È stata rivendicata inoltre la necessità di significativi investimenti sui porti di Corigliano e Crotone».

«Il commissario Agostinelli – è spiegato – ha assicurato che nell’ultimo anno l’Autorità, pur scontando un consistente sottodimensionamento di organico e le ulteriori difficoltà derivanti dalla situazione commissariale, ha concentrato i propri sforzi e tante attività sui porti di Corigliano e Crotone. Il commissario ha anche dichiarato che si proseguirà in questa direzione e che l’Autorità di sistema portuale dovrà anche avviare la pianificazione di competenza che, necessariamente, coinvolgerà anche i Comuni sede dei porti».«Lo stesso commissario, però – prosegue la nota –, ha chiarito che si tratta di processi che non possono avere una ricaduta concreta e immediata, anche tenuto conto dei tempi che analoghi processi hanno avuto e stanno avendo in altre Autorità di sistema portuale».

«A conclusione della riunione – è scritto ancora –, si è potuta constatare una significativa convergenza, fra le posizioni dell’Autorità, della Regione e degli enti locali sugli obiettivi che tutti i presenti hanno ritenuto meritevoli di approfondimento».

«Il lavoro svolto nell’ultimo anno dall’Autorità, i recenti finanziamenti della Regione e la fine della fase commissariale dell’Autorità – ha detto l’assessore Catalfamo –, dovranno costituire, come condiviso nell’incontro, l’avvio di un nuovo percorso di sinergie volto al rilancio dei porti calabresi».