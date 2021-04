Ponte sullo Stretto, Scoma (Italia Viva): “la costruzione dell’infrastruttura è l’unica via per il progresso e la crescita economia”

29 Aprile 2021 20:41

Scoma (Italia Viva): “non possiamo pensare che i problemi endemici della percorrenza dello Stretto di Messina si possano risolvere solamente con un cambio flotta delle navi che ogni giorno collegano la Sicilia al resto d’Italia”

“Non possiamo pensare che i problemi endemici della percorrenza dello Stretto di Messina si possano risolvere solamente con un cambio flotta delle navi che ogni giorno collegano la Sicilia al resto d’Italia. Non vi è dubbio che sia una buona notizia ma è evidente che l’esigenza di un collegamento terrestre sia l’unica soluzione a garantire progresso e crescita dell’economia del nostro paese e la sola ad interrompere l’isolamento della Sicilia. Continuo ad essere convinto che l’opera, nonostante, sia uscita dagli obiettivi del Pnrr, sia fattibile attraverso la disponibilità di Webuild, (ex gruppo Salini-Impregilo) pronta a realizzare il ponte con risorse proprie e il restante proveniente dalla Regione Sicilia e la Regione Calabria. Cosa altro serve per poter affermare: se non ora quando?”. Lo afferma Francesco Scoma di Italia Viva.