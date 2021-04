Ponte sullo Stretto, il ministro Giovannini conferma: “non sarà nel PNRR. Ma apriremo dibattito pubblico”

4 Aprile 2021 13:45

Il Ponte sullo Stretto non sarà inserito nel PNRR: arriva la conferma del ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Giovannini

Preso atto dei benefici economici che porterebbe la realizzazione dell’opera con oltre 100 miliardi in 30 anni, oltre alle rassicurazioni sul pieno rispetto dei criteri antisismici della struttura, il ponte sullo Stretto non verrà inserito nel PNRR. Il motivo? Lo spiega il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervistato da ‘La Nazione’: “non è un’opera che potrebbe essere completata nel 2026. Ma presenterò in tempi brevi al Parlamento l’esito del lavoro della commissione istituita per la valutazione del collegamento stabile dello Stretto, così da aprire al più presto un dibattito pubblico“.