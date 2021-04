Ponte sullo Stretto, Donato: “mancato inserimento nel Pnrr aumenta il gap della Sicilia”

28 Aprile 2021 16:48

Ponte sullo Stretto, Francesca Donato sottolinea come il mancato inserimento della struttura nel Pnrr aumenti il gap fra la Sicilia e il resto del Paese

“Una delle più grandi mancanze nel PNRR è quella dell’inserimento del Ponte sullo Stretto di Messina. La Lega è stata la principale forza politica insieme a Italia Viva che a livello nazionale si è battuta, ma il Ponte non è passato perchè non c’era la volontà di tutti i partiti“. È quanto dichiarato da Francesca Donato, eurodeputata della Lega, nel corso del suo intervento all’interno del webinar “Next Generation Ue – Un piano per un’Europa più moderna e sostenibile” di EuroMed Carrefour Sicilia: “Il fatto che non sia realizzabile entro il 2026 è solo un pretesto, si poteva spacchettare il progetto e inserirne una parte – ha sottolineato la Donato in riferimento al mancato inserimento del Ponte sullo Stretto di Messina nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – L’alta velocità del progetto nazionale si ferma a Reggio Calabria, senza il ponte addio ai sogni di colmare il gap delle infrastrutture. Avremo solo qualche nuova ferrovia per rimediare alle arretratezze incredibili della Sicilia“.