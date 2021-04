Ponte sullo Stretto, la deputata di FI Bartolozzi: “opera da inserire nel PNRR, darà lavoro a 100.000 persone”

4 Aprile 2021 13:01

Ponte sullo Stretto, la deputata Giusi Bartolozzi, sottolinea l’importanza di inserire l’opera nel PNRR e l’impatto positivo sull’occupazione

“Il Ponte sullo stretto di Messina è una indubbia priorità nazionale ed Europea per il completamento del corridoio scandinavo-mediterraneo. WEBUILD si è dichiarata pronta a partire subito ed a completare i lavori in tempi compatibili con quelli imposti da Recovery Plan. Entro sei mesi la società inizierebbe i lavori, assumendo 30.000 persone ed oltre 70.000 nell’indotto. Questo è ciò che occorre sapere“. Si è espressa così la deputata di Forza Italia, Giusi Bartolozzi, in merito alle dichiarazioni del ministro Giovannini che ha escluso l’inserimento del Ponte sullo Stretto nel PNRR. “La commissione ministeriale è in grave e ingiustificato ritardo. Non è più tempo di rimpalli, il Governo proceda senza esitazione inserendo l’opera nel PNRR. Pagare anche un miliardo di penale sarebbe il danno oltre la beffa“, ha concluso Bartolozzi.