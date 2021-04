Ponte sullo Stretto, Occhiuto (FI): “opera strategica per tutto il Mezzogiorno”

27 Aprile 2021 14:40

Ponte sullo Stretto, Occhiuto (FI): “Forza Italia continuerà la sua battaglia per costruirlo con i soldi del fondo di coesione e con le risorse dei fondi strutturali”

“Servono infrastrutture materiali e immateriali, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. C’è una questione meridionale che negli ultimi anni è diventata ancora più impellente. Per il Sud, con il Pnrr, avremo una considerevole fetta di risorse”. E’ quanto ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio durante le dichiarazioni di voto sul Pnrr. “Noi riteniamo strategica la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, anche se il governo non ha ritenuto di inserire questa grande opera tra quelle finanziare con il Recovery. Forza Italia continuerà la sua battaglia per costruirlo con i soldi del fondo di coesione e con le risorse dei fondi strutturali”, conclude.