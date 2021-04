Marco Pollara e Daniele Mangiarotti nella top ten del Rally Adriatico

26 Aprile 2021 22:18

Marco Pollara “È andata bene la nostra gara di apprendistato prendere confidenza con la terra”

L’esordio su terra ha prodotto risultati proficui per Marco Pollara e Daniele Mangiarotti, che al debutto su terra al Rally Adriatico su una trazione integrale hanno centrato la top ten. Nella gara marchigiana, a bordo della Citroen C3 R5 del Team PRT di Daniele Pellegrineschi, curata in assistenza con il supporto del team G.Car e le coperture Pirelli, l’equipaggio di Aci Team Italia ha condotto una gara in continua crescita, migliorando giro dopo giro e conquistando il primo posto tra gli under 25, in una gara dove le insidie hanno fermato tantissime vetture R5.

“È stata per noi una gara per apprendistato, non avevamo fatto test e la mia esperienza su terra con la trazione integrale era pari a zero. Siamo cresciuti chilometro dopo chilometro e il feeling con la nostra fantastica Citroen C3 R5 del Team PRT, coadiuvati in assistenza da G.Car cresceva prova dopo prova. È stata una gara dove mi sono divertito molto, pensando solo guidare e prendere confidenza con questa tipologia di fondo, in prospettiva del rally di San Marino, quarta prova del campionato italiano rally. Non avevamo nessuna ambizione per la gara ai fini della classifica, se non prendere confidenza con la vettura e con il tipo di fondo ed a fine gara ci siamo potuti ritenere più che soddisfatti.

In ogni prova, nei passaggi successivi, mi sono sempre migliorato, abbassando i tempi e guadagnando posizioni in classifica, riuscendo a risalire fino al decimo posto nella penultima prova speciale, conducendo una bellissima battaglia con la mia compagna di squadra Tamara Molinaro, che mi ha fatto sudare non poco per sorpassarla nella classifica generale e motivandomi a spingere fino al traguardo. Voglio ringraziare il mio navigatore Daniele Mangiarotti, che come sempre dimostra di essere sempre al top, così come tutta la mia squadra, il Team PRT di Daniele Pellegrineschi, la G Car, ACI Team Italia e Pirelli per il supporto, oltre che la Scuderia Movisport e Luca Costantino. Il prossimo appuntamento ci vedrà impegnati su asfalto sulla gara di casa, con le stesse prove speciali dello scorso anno e sulle quali ci siamo distinti”.

“Siamo molto soddisfatti di questo Rally Adriatico – ha commentato il navigatore Daniele Mangiarotti-. Abbiamo deciso di partecipare alla prima gara del campionato italiano rally terra, perché sapevamo che il livello era molto alto e questo ci poteva essere d’aiuto per le prossime gare del campionato nazionale, che rimane il nostro obiettivo primario. Siamo contenti della nostra crescita che è stato fin dall’inizio il nostro unico focus, la terra è stupenda e non vediamo l’ora di tornare, anche se bisognerà aspettare San Marino. Adesso pensiamo alla Targa, gara che abbiamo disputato lo scorso anno come partecipazione spot e che non vediamo l’ora di ritornare a disputare”.