Il Ponte sullo Stretto nel Pnrr, Forza Italia annuncia conferenza stampa con i tecnici alla Camera per domani

13 Aprile 2021 15:50

Ponte sullo Stretto, domani se ne discuterà presso la Sala stampa di Montecitorio

Domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 10, presso la Sala stampa di Montecitorio, Forza Italia terrà una conferenza stampa sul Ponte sullo Stretto di Messina. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il capogruppo alla Camera dei deputati Roberto Occhiuto, le deputate elette in Sicilia Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracusano e Giusi Bartolozzi; i deputati eletti in Calabria Francesco Cannizzaro, Maria Tripodi e Sergio Torromino. Interverranno, inoltre, il vice presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, l’ingegnere Giovanni Mollica e il prof. Enzo Siviero. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web della Camera dei deputati.