Pnrr, Draghi: “al Sud 40% risorse con 34% popolazione”

27 Aprile 2021 11:48

Pnrr, le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi

“Il piano spiega in modo chiaro come verranno inserite le risorse per il Sud: il 40 per cento delle risorse a fronte del 34 per cento della popolazione ripartite con il criterio del territorio. Sono 82 miliardi, una cifra molto più alta della quota di Pil“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella replica alle comunicazioni sul Pnrr alla Camera. Draghi ha spiegato che altre risorse del Piano verrano destinate al Sud: “Penso alla missione 3, sulle infrastrutture, dove la quota per il Mezzogiorno arriva al 53%, o alla missione 4 Istruzione e ricerca dove tocca il 46% e oltre il 45% degli investimenti in connettività per la banda ultra larga sarà nelle regioni del Sud“.