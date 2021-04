Pnrr, Carfagna ai sindaci del Sud: “investire bene i fondi, Pil Mezzogiorno crescerà più di quello dell’Italia intera”

25 Aprile 2021 11:50

Mara Carfagna si rivolge ai sindaci del Sud Italia: la ministra invita ad investire correttamente i fondi del Pnrr per lo sviluppo del Mezzogiorno

Nella giornata di ieri il ministero per il Sud ha reso noto che, entro i prossimi 5 anni, grazie alle riforme previste nel Pnrr, il Pil del Sud Italia crescerà più di quello dell’intero Paese. Alla luce di questi dati, Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, si è rivolta ai sindaci del Mezzogiorno invitandoli ad investire correttamente le cifre che verranno erogate: “ai sindaci del Sud che oggi si riuniscono a Napoli vorrei dire: ieri sera é stato varato un piano che consegna alle amministrazioni meridionali 82 miliardi da spendere in 5 anni. É una cifra enorme, superiore a quella che erogò la vecchia Cassa del Mezzogiorno, e che si aggiunge a fondi UE e FSC. Rende possibile, se investita bene e investita tutta, di far crescere nei prossimi 5 anni il Pil del Sud più di quello del resto d’Italia. Oltre il 22 per cento per il Sud, contro una media nazionale del 15. I cittadini meridionali – ma non solo loro, la questione riguarda tutti gli italiani – si aspettano idee, progetti, azioni energiche per evitare che questa enorme cifra resti sulla carta e diventi l’ennesima occasione perduta. Le amministrazioni del Sud avranno a breve 2800 nuovi assunti, altamente specializzati, per gestire la programmazione. Sono allo studio task force ministeriali per fornire ulteriore supporto. È tempo di chiudere le polemiche di retroguardia e impegnarci tutti nella fattiva costruzione di un Mezzogiorno con più servizi sociali, più asili, più scuole a tempo pieno, imprese più solide, porti competitivi a livello internazionale, collegamenti veloci e di ‘qualità europea’. Tutto il resto appartiene a vecchie lamentazioni che dobbiamo avere il coraggio di lasciarci alle spalle”.