Platì, Foti: “atti vandalici al campo di calcio A5, ora basta, ci vuole un sistema di videosorveglianza”

19 Aprile 2021 09:16

Platì, Foti: “questo tipo di azioni delinquenziali non fanno altro che continuare ad alimentare l’occhio di pregiudizio nei confronti di questi territori, creando per l’appunto un vero danno all’immagine”

“Con questa breve nota desidero portare alta l’attenzione in merito ai gravi fatti di natura vandalica che hanno visto purtroppo protagonista la piccola comunità Platiese. Emergono tanti dubbi sul perché di una così riprovevole azione in un contesto sociale; in modo particolare mi riferisco ai danni perpetrati all’interno degli spogliatoi del campetto di calcetto a 5, sito in Contrada Arsanello, Contrada dei Pini”. E’ quanto scrive in una nota il Consigliere Comunale di Platì della Lega, Nicola Foti. “Questo tipo di azioni delinquenziali non fanno altro che continuare ad alimentare l’occhio di pregiudizio nei confronti di questi territori, creando per l’appunto un vero danno all’immagine. Quanto accaduto ci deve far riflettere e deve certamente spingere tutta l’amministrazione Comunale di Platì a porsi delle importanti domande sulla natura prettamente vandalica di un simile gesto. Personalmente mi farò portavoce nel prossimo consiglio comunale, vista la gravità dei fatti successi, di chiedere l’installazione di un impianto di videosorveglianza a gestione comunale collegato direttamente presso la sala operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Platì”, conclude la nota.