Cremonese-Reggina, i retroscena di Pino Benedetto: “Pairetto ci fece perdere lo spareggio. Quando illustrai il progetto Sant’Agata…”

30 Aprile 2021 11:03

L’ex presidente della Reggina Pino Benedetto, alla vigilia di Cremonese-Reggina, torna a parlare di quel precedente amaro di circa 30 anni fa: lo spareggio per la A

E’ stato il primo presidente della Reggina a sfiorare la Serie A. L’ha toccata con un dito, ma non ci è entrato pienamente. Il rammarico per Pino Benedetto, a distanza di circa 30 anni, è ancora tanto. L’ex patron amaranto, ai microfoni di Gazzetta del Sud, svela alcuni retroscena relativi allo spareggio contro la Cremonese perso ai rigori nel lontano 25 giugno del 1989: “Pochi lo hanno sottolineato – dice – ma noi quella partita la perdemmo per colpa dell’arbitro Pairetto. Per quanto mi riguarda il suo arbitraggio rese la partita ingiocabile. Sapevo che ai rigori i favoriti sarebbero stati loro e purtroppo i fatti mi hanno dato ragione. Di sicuro, tra le tante persone che quel giorno piansero, c’ero anch’io”.

Alla domanda se gli fa più rabbia la sconfitta nello spareggio o la retrocessione del ’90-’91 con una corazzata, Benedetto rivela che “nel ’90-’91 successe tutto il contrario di quanto accaduto con Scala. A me piace dire la verità e questa consiste nel fatto che retrocedemmo perché eravamo completamente disuniti, spaccati a metà, sia come dirigenza che come squadra. Poi ci sono state scelte sbagliate, come quella di prendere Cerantola come allenatore, che praticava il calcio a zona. E’ una colpa che per anni mi sono preso io, ma a distanza di tempo vi dico che la scelta fu di Foti. Fosse per me avrei tenuto Bolchi, un maestro di calcio”.

Fu la sua intuizione a dare il là per la trasformazione di una discarica in uno dei centri sportivi più importanti e funzionali d’Italia, il Sant’Agata: “Ricordo che – afferma Benedetto – quando illustrai il progetto, tutti mi presero per pazzo”. Poi la chiosa finale un po’ inaspettata: “Per motivi che non sto qui a divulgare vi dico che non sto più seguendo la Reggina“.