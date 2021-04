Piano vaccinale, Figliuolo annuncia: “entro domani 1.3 milioni di dosi AstraZeneca. Medici di base? Facciano la loro parte”

1 Aprile 2021 15:12

Franesco Paolo Figliuolo fa il punto sul piano vaccinale in Italia: entro domani 1.3 milioni di dosi di AstraZeneca. Poi l’invito rivolto ai medici di base

Prosegue il piano vaccinale contro la minaccia Coronavirus in tutta Italia. Il Commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, è giunto quest’oggi a Cagliari per un sopralluogo nei due hub di vaccinazione presenti nella città isolana. Ad accompagnarlo il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Figliuolo ha annunciato che tra oggi e domani “arriveranno oltre 1.3 milioni di dosi di AstraZeneca”. Il commissario ha poi sottolineato come si stia “continuando nel nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta quando a brevissimo avremo un’alta disponibilità di vaccini“, ricordando che sono già arrivate oltre 500mila dosi di Moderna e ieri sono state consegnate oltre un milione di dosi Pfizer. “Questo darà nuovo fiato alle trombe per poter fare il Piano in maniera coerente”.

Figliuolo ha poi bacchettato i medici di base: “devono fare la loro parte. Qui lo dico, li ringrazio per quello che fanno ma dobbiamo fare tutti di più e insieme: so che gli odontoiatri si son dati disponibili, è una platea di 400 persone, credo che almeno la metà possa operare”.