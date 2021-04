Petru i ‘Ntoni è “uno spettacolo”, l’avventura al Family Food Fight raccontata dalla famiglia Autelitano: il made in Calabria e “l’amore a prima vista” con Cannavacciuolo

17 Aprile 2021 09:30

Antonio, Cettina, Pietro e Giovanna: sono loro i protagonisti di Family Food Fight! La famiglia Autelitano ha portato la Calabria all’interno delle case degli italiani, un grande successo per l’agriturismo Petru i ‘Ntoni

Non c’è Pasquetta o primo maggio senza pranzare da Petru i ‘Ntoni. Non è un modo di dire nato adesso, solo perché la simpatica famiglia Autelitano ha conquistato il terzo posto al Family Food Fight, è proprio una legge non scritta per chi abita in provincia di Reggio Calabria. Il famoso agriturismo di Bova Marina ha conquistato tutti i calabresi, pare esserci riuscito anche coi giudici del programma di Sky. “E’ come una vittoria per noi”, hanno affermato i protagonisti che sono stati in queste settimane il simbolo di un intero popolo. La loro freschezza, la loro semplicità, la loro “calabresità” sono stati i dettagli più apprezzati dai telespettatori, hanno portato un sorriso nelle case degli italiani e pubblicizzato la bellezza di una terra poco conosciuta da questo punto di vista. “Io ancora sono frastornata perché siamo stati travolti da qualcosa che è più grande di noi, coinvolti in un mondo meraviglioso con chef competenti e all’interno di un ambiente fantastico”, ha ammesso Cettina in un’intervista a StrettoWeb.

La compagna di Antonio, chef e proprietario del ristorante situato tra le colline della cosiddetta area Grecanica, è stata senza dubbio la condottiera della famiglia Autelitano con il suo modo ironico e “alla mano” di rapportarsi con gli altri concorrenti e i giudici del Family Food Fight, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. “Personalmente è una gratificazione dopo tutti i sacrifici che comporta questo lavoro, soprattutto in un periodo molto difficile come quello che stiamo vivendo”, ha ammesso la donna. Indimenticabili i trenini all’interno dello studio e come dimenticare i suoi sketch con Antonio: “molti ci hanno definito Sandra e Raimondo, ma secondo me lui è più Cimabue. Quando l’ho lasciato solo ha sempre combinato casini (ride, ndr)”.

Per Antonio e il figlio Pietro non c’è soddisfazione più grande che percepire la solidarietà dei clienti, di tutti i calabresi che hanno avuto il piacere di conoscerli e di coloro che avranno la fortuna di farlo in futuro. Ed è proprio lo stesso Pietro a confermarlo ai nostri microfoni. Dopo aver ringraziato tutti i sostenitori, ha raccontato: “è stata una bellissima avventura, abbiamo fatto amicizia con professionisti e conosciuto tante persone che hanno arricchito il nostro bagaglio”. Il giovane poi, tra i momenti più belli dell’esperienza, ha deciso di menzionarne uno: “sicuramente quello in cui ho dovuto realizzare una fonduta alla liquirizia, è stata apprezzata da tutti. Sia da Cannavacciuolo che da Lidia e Joe Bastianich”.

La liquirizia è una delle ricchezze naturali della Calabria, in fondo è per questo che la famiglia Autelitano è riuscita a far breccia nel cuore di tutti. “Abbiamo importato i sapori della Calabria, abbiamo mostrato il nostro agriturismo all’interno degli schermi”, confermano con fierezza. Cettina però, esattamente come l’abbiamo conosciuta, un appunto doveva pur farlo: “avremmo potuto fare di più, perché a lavorare nella nostra cucina è più semplice. Di fronte alle telecamere invece è tutto più amplificato. Tante volte ci sono stati momenti di ansia, stress, qualcosa non è andata come volevamo. Ma sono comunque molto felice, abbiamo dimostrato esattamente ciò che siamo. Siamo grati di aver condiviso begli attimi insieme agli altri concorrenti, forse accomunati dal momento critico per la ristorazione, e siamo contenti per la famiglia che ha vinto il programma”.

Gli Autelitano infine ringraziano anche i giudici. Sottovoce Cettina ci tiene a sottolineare che “con Cannavacciuolo è stato amore a prima vista”, ma forse questo era meglio non dirlo ad Antonio! Ci pensa Pietro a riportare per un attimo la serietà: “i giudici sono stati molto competenti a livello professionale, le loro critiche erano sempre volte ad incoraggiarti, si leggeva negli occhi seppur apparentemente severi di Lidia e Gio. Ci sono stati tutti e tre di gran conforto”. Insomma, un racconto splendido di un’avventura che è stata “la fine del mondo”!. Ma le sorprese non finiscono qui, ci tengono a dire i quattro amici calabresi, che giurano: “vi sorprenderemo ancora”, e noi non vediamo l’ora che presto i ristoranti possano tornare ad offrire il servizio al tavolo per gustare le loro bontà.