Pd: Orlando, ‘saremo misurati su nostra capacità lotta disuguaglianze’

14 Aprile 2021 19:30

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Noi entriamo in una fase in cui cresce la consapevolezza alcuni temi riacquistano centralità come la lotta disuguaglianze, la transizione ecologica” ma anche quella “digitale, tutti temi che avrebbero dovuto essere nell’alfabeto della sinistra e su cui avremmo avuto le carte in regola” ma mentre “questi si temi si affermano, contemporaneamente, la sinistra ha difficoltà”. Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, alla presentazione del manifesto della Agorà di Goffredo Bettini.

“L’ha avuta anche durante il governo Conte. Durante la pandemia sono state fatte per reazione cosa molto di sinistra ma la difficoltà è stata quella” di rivendicarle, “la sinistra ha espunto questi termini dal proprio vocabolario”.

“Pesa ancora oggi una irrisolta identità che ha drammaticamente prodotto un fatto, epilogo di un processo nato negli anni Novanta: la sconfitta del 2018, quelle elezioni non sono una sconfitta, sono stata una secessione” con la perdita del voto dei giovani, dei piccoli centri. “Ora c’è una chances per chi saprà declinare in modo nuovo un tema: la lotta alle disuguaglianze sociali. E non so se questo toccherà a noi. In questa fase storica saremo misurati sulla nostra capacità di ingaggiare questa lotta alla disuguaglianze”.