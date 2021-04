Pd: Occhiuto, ‘con ius soli e ddl Zan Letta dichiara guerra a Governo’**

12 Aprile 2021 16:10

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Ci sono temi divisivi che non possono essere all’ordine del giorno di un governo di unità nazionale. Oggi Salvini, in modo intelligente, in un’intervista ha affermato che il centrodestra farà una grande riforma della giustizia quando vincerà le elezioni, con la nostra coalizione a Palazzo Chigi. Il segretario del Partito democratico, invece, dice che anche nei prossimi mesi continuerà la battaglia su ius soli e ddl Zan. Altro che battaglia: con questo atteggiamento Letta dichiara guerra al governo Draghi”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia alla camera, Roberto Occhiuto.

“Per Forza Italia -puntualizza- le priorità sono la lotta alla pandemia, la campagna di vaccinazione, le riaperture e i ristori economici alle categorie colpite dal Covid. Altro, al momento, non ci interessa”.