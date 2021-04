9 Aprile 2021 20:29

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Enrico Letta ha avuto un colloquio video con la vice presidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein. L’incontro, spiegano fonti del Nazareno, era stato chiesto dal segretario Pd per la stima che ha per la Schlein. Si è parlato di lavoro, lotta alle disuguaglianze, ambiente, impatto del Covid sul Paese. Il tutto nell’ambito di un ragionamento sulle nuove sfide per la costruzione di un campo progressista, ecologista con al centro l’equità di genere, territoriale, sociale.