Patrick Zaki è cittadino onorario di Cinquefrondi

27 Aprile 2021 09:40

Cinquefrondi, il sindaco Conia: “sono orgoglioso di essere il primo cittadino di questa comunità e di questo consiglio comunale che ha votato il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki”

“Sono orgoglioso di essere il primo cittadino di questa comunità e di questo consiglio comunale che ha votato il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Non sono azioni effimere e inutili per un consiglio comunale: nulla è più importante dei diritti, nulla è più importante della libertà, nulla è lontano da noi”, è quanto scrive in una nota il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia. “I gesti simbolici servono a tenere alta l’attenzione perché è quando i riflettori si spengono che l’ingiustizia prevale, è quando le comunità restano indifferenti a quello che accade ad altri esseri umani, ovunque essi siano, che i diritti vengono negati e violati. Lottare per i diritti di tutti ci rende migliori, i diritti vanno difesi ogni giorno, con la consapevolezza che in qualsiasi momento potrebbe toccare a ciascuno di noi e sarebbe doloroso scoprire che nessuno ci difende, che a nessuno importa di noi. Cinquefrondi Comune dei diritti è una scelta che abbiamo fatto fin dall’inizio della nostra prima consiliatura e che vogliamo rinnovare ogni giorno: noi saremo sempre a fianco di chi questi diritti li vede negati. Lo abbiamo fatto con Annamaria Scafò, lo abbiamo fatto con Ocalan, lo facciamo oggi con Patrick Zaki, che speriamo di poter accogliere presto fra noi”, conclude Conia.