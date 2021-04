Pasqua e le sue tradizioni: a Novara di Sicilia il dolce tipico è “U Jiditu d’Aposturu”, la ricetta e le origini legate alla vicina Calabria

1 Aprile 2021 13:04

“U Jiditu d’Aposturu” è una tradizione di Novara di Sicilia, bellissimo borgo in provincia di Messina: l’usanza fu introdotta dai monaci cistercensi che provenivano dalla Bagnara Calabra

Non c’è Pasqua senza dolce e anche a Messina e nella sua grande provincia le tradizioni che arrivano sulle tavole sono moltissime e spesso legate ad antiche tradizioni. Nel piccolo e suggestivo borgo di Novara di Sicilia, ai piedi della spettacolare Rocca Salvatesta, spopola ad esempio U Jiditu d’Aposturu (“il Dito dell’Apostolo”), un’usanza ormai radicata da secoli che ha origini calabresi, esattamente del territorio di Catanzaro e di Bagnara (Reggio Calabria). Secondo la tradizione infatti i monaci cistercensi attraversarono lo Stretto portando con loro questa tradizione culinaria. Sant’Ugo Abate, mandato da San Bernardo di Chiaravalle, fondò in quella che all’epoca era chiamata Vallebona il primo monastero Cistercense dell’Isola. La leggenda narra che i devoti di San Tommaso, per ricordare il gesto d’incredulità del Santo di entrare un dito nella ferita del costato del Cristo Risorto, avessero per tradizione quella di fare un biscotto a forma cilindrica, chiamato appunto “il Dito dell’Apostolo”. Si tratta di un dolce simile al classico cannolo siciliano, fatto di pasta frolla, ripieno di crema alla ricotta e ricoperto di due tipi di glassa. Da assaggiare quelli prodotti dalla pasticceria San Nicola, situata proprio al centro del paese, dove tutto è realizzato come insegnavano le nonne.

Come si cucina U Jiditu d’Aposturu?

La ricetta con il tempo è stata modificata, adesso è riprodotta in molte zone della Sicilia e del Sud Italia. Nella proposta originale comunque U Jiditu d’Aposturu è un biscotto infornato che esteticamente ricordata il cannolo siciliano: da una parte la pasta frolla viene decorata per metà con la glassa di zucchero di colore bianco, per l’altra metà con il cioccolato. Questo contrasto di colori ricorda il dito insanguinato di San Tommaso che toccò le piaghe di Gesù.