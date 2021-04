Sussulto Crotone, i calabresi provano a restare aggrappati alla Serie A: 3-4 al Parma nel segno di Simy [CLASSIFICA]

24 Aprile 2021 20:03

Il Crotone batte 3-4 il Parma e prova a restare aggrappato alla Serie A: doppietta di bomber Simy che sale a quota 19 gol in stagione

Il Crotone prova a restare attaccato alla Serie A con le unghie e con i denti. I calabresi vincono lo scontro diretto contro il Parma, partita dal sapore amaro di spareggio per provare a tener viva una corsa salvezza che rischia di condannare entrambe le squadra. I ragazzi di Cosmi restano sempre ultimi in classifica, salgono a quota 18 punti a -13 da Benevento e Torino che occupano in coabitazione l’ultimo slot utile per confermare la categoria. Il 3-4 di oggi però regala un briciolo di speranza in più.

Il Crotone continua a subire tanto (83 gol in 33 partite), ma continua anche a segnare (42 reti in 33 partite) trascinato dal bomber Simy che con la doppietta di oggi (di Magallan e Ounas gli altri due gol) sale a quota 19 reti stagionali, un lusso per una squadra che lotta per non retrocedere. Fa peggio il Parma, attualmente a +2 sui ‘Pitagorici’, che trova il pari con Hernani, va sotto 1-3, pareggia ad inizio secondo tempo con le reti di Gervinho e Mihaila, poi si fa sfuggire la gara dalle mani. Tre punti importanti per il Crotone, nella speranza che entro lunedì Benevento e Torino non raccolgano i tre punti necessari a condannare gli ‘Squali’ alla Serie B.

RISULTATI SERIE A 33ª GIORNATA:

SABATO 24 APRILE

Ore 15:00

Genoa-Spezia 2-0 (62′ Scamacca; 86′ Shomurodov)

Ore 18:00

Parma-Crotone 3-4 (14’ Magallan; 29’ Hernani; 42’+68′ rig. Simy; 45’+1 Ounas; 49′ Gervinho; 54′ Mihaila)

Ore 20:45

Sassuolo-Sampdoria

DOMENICA 25 APRILE

Ore 12:30

Benevento-Udinese

Ore 15:00

Fiorentina-Juventus

Inter-Verona

Ore 18:00

Cagliari-Roma

Ore 20:45

Atalanta-Bologna

LUNEDI’ 26 APRILE

Ore 18:30

Torino-Napoli

Ore 20:45

Lazio-Milan

Classifica Serie A

INTER 76 MILAN 66 ATALANTA 65 JUVENTUS 65 NAPOLI 63 LAZIO 58 ROMA 55 SASSUOLO 49 SAMPDORIA 42 VERONA 41 BOLOGNA 38 UDINESE 36 GENOA 36 FIORENTINA 33 SPEZIA 33 TORINO 31 BENEVENTO 31 CAGLIARI 28 PARMA 20 CROTONE 18

Classifica marcatori Serie A: