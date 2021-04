Pallamano Crotone, rinviato il match contro la Fidelis Andria: positivi al Covid nei pugliesi

18 Aprile 2021 12:35

La nota stampa della Pallamano Crotone in merito al rinvio della sfida contro Fidelis Andria: ci sono positivi al Covid nei pugliesi

“Da partita di campionato a partita amichevole. La partita fra Pallamano Crotone e Fidelis Andria è stata rinviata per via di alcune positività accertate fra gli atleti della formazione pugliese. La federazione comunicherà nei prossimi giorni la data del recupero della gara. Antonio Cusato, allenatore della Pallamano Crotone, ne ha approfittato per far disputare una partita in famiglia dagli alti ritmi. Al momento resta invariato il calendario e la squadra pitagorica da lunedì inizierà a preparare la prossima partita che giocherà il prossimo 25 aprile sul campo del Serra Fasano”. E’ quanto si legge in una nota stampa della Pallamano Crotone.