Pallacanestro Viola-Virtus Pozzuoli, coach Bolignano a StrettoWeb: “abbiamo sete di vittorie!” [INTERVISTA]

21 Aprile 2021 21:44

La Pallacanestro Viola batte la Virtus Pozzuoli 75-67: coach Bolignano analizza l’importante successo in ottica Playoff ai microfoni di StrettoWeb

Cancellata l’amara sconfitta in trasferta a Cassino, la Pallacanestro Viola ritrova le mura amiche del PalaCalafiore e con esse anche la vittoria battendo Pozzuoli 75-67. La formazione neroarancio ottiene 2 punti molto importanti in ottica postseason, distanziandosi ulteriormente dall’ultimo posto in classifica. I reggini raggiungono proprio Pozzuoli a quota 12 punti, virtualmente a +6 su Monopoli ultima in classifica. Nel post gara, coach Bolignano ha analizzato la prova dei suoi ragazzi ai microfoni di StrettoWeb, parlando di una Viola che nel finale di stagione “ha sete di vittorie”. Il coach ha poi sottolineato quanto sia stata importante la prova di Enrico Gobbato, un giocatore che solitamente fa il ‘lavoro sporco’, ma che oggi ha brillato grazie a una doppia doppia (17 punti e 17 rimbalzi) decisiva ai fini del risultato finale.