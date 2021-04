Pallacanestro Viola-Virtus Pozzuoli LIVE 3° Q: reazione neroarancio, ma i campani non mollano!

21 Aprile 2021 19:17

Pallacanestro Viola-Virtus Pozzuoli, il racconto della gara valevole per la 6ª giornata della fase a orologio del campionato di Serie B

Appena 4 giorni per assimilare il ko arrivato allo scadere contro Cassino. La Pallacanestro Viola torna subito in campo, eccezionalmente in un turno infrasettimanale, nella sfida valevole per la 6ª giornata della fase a orologio del campionato di Serie B. I neroarancio, alla penultima partita casalinga della regular season, affronteranno la Virtus Pozzuoli che attualmente si trova uno slot più su in classifica e dista proprio una vittoria. Una sfida importante in ottica postseason per i reggini che sembrano proiettati verso i Playout. StrettoWeb seguirà la gara in diretta dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Virtus Pozzuioli LIVE :

3° Quarto – Risponde Gobbatooooo! Immenso oggi, tripla! 61-54

3° Quarto – Tripla di Balic! 58-54

3° Quarto – Tripla di Savoldelli! 58-51

3° Quarto – Due per Gobbato. 58-48

3° Quarto – Mehmedoviq, 2 punti. 56-48

3° Quarto – Salvatore Genovese, gran movimento spalle a canestro, poi 2 punti! 56-46

3° Quarto – Due punti per Mavric, Pozzuoli non molla! 54-46

3° Quarto – Due liberi dentro per Mehmedoviq che nell’azione successiva va rimbalzo e mette altri due punti. 54-44

3° Quarto – Tripla anche per Edoardo Roveda! Momento importante della gara per i neroarancio. 54-40

3° Quarto – Una tripla dietro l’altra, non poteva mancare la sua: Salvatore Genovese! 51-40

3° Quarto – Mahmedoviq, tripla anhe per lui… 48-40

3° Quarto – Enrico GOBBATO!!! TRIPLA! 48-37

3° Quarto – Savoldelli subisce fallo sul tiro: 2/2 ai liberi. 45-37

3° Quarto – Yande Fall da sotto, 2 punti. 45-35

3° Quarto – Roveda da 3, a bersaglio! 43-35

3° Quarto – Tripla di Caresta! Timeout Viola: inizio pessimo per i neroarancio! 40-35

3° Quarto – Savoldelli, altri 2. 40-32

3° Quarto – Tripla di Savoldelli! Tre punti per Pozzuoli dopo un inizio non proprio spumeggiante da entrambe le parti. 40-30

Fine 1° tempo! – Terminato anche il secondo quarto di gara. Pallacanestro Viola in totale controllo del match con un sicuro +13 di margine. Mascherpa è il leader offensivo neroarancio con 10 punti, ottimo l’apporto di Sebrek che porta 9 punti in uscita dalla panchina. Savoldelli (10 punti) prova a tenere a galla la formazione campana.

2° Quarto – Fallo su Savoldelli che va in lunetta: 2/2. 40-27

2° Quarto – Mascherpa, fuori equilibrio, 2 punti. Mamma mia! 40-25

2° Quarto – Tripla di Savoldelli in risposta. 38-25

2° Quarto – Sebreeeeek! Tripla! 38-22

2° Quarto – Balic in penetrazione, 2 punti per Pozzuoli. 35-22

2° Quarto – Gobbato con le molle a rimbalzo! E altri due punti per la Viola. 35-20

2° Quarto – Roveda, col motorino! Due punti in contropiede, prende il largo la Viola! 33-20

2° Quarto – Schicciata di Sebrek! Altri 2! 31-20

2° Quarto – Sebrek! Due punti per la Viola. 29-20

2° Quarto – Due per Mehmedoviq che subisce anche fallo: libero sbagliato. 27-20

2° Quarto – Due per Mavric, i primi punti del quarto di Pozzuoli. 27-18

2° Quarto – Fallo su Sebrek: ok entrambi i liberi. 27-16

2° Quarto – Tecnico alla panchina di Pozzuoli: Mascherpa infila il libero. Poi tocca a Fall dalla lunetta per il fallo subito in precedenza: 1/2. 25-16

Fine 1° Quarto! – Buoni prmi 10 minuti per la Pallacanestro Viola guidata dai soliti Mascherpa (7) e Genovese (6). Gran lavoro di Gobbato a 4 punti e 7 rimbalzi, tanti quanti quelli raccolti in totale dal quintetto di Pozzuoli che va spesso in difficoltà contro la fisicità dei neroarancio.

1° Quarto – Fall penetra in area e appoggia due punti! 23-16

1° Quarto – Fallo su Mascherpa: 1/2 ai liberi. 21-16

1° Quarto – Balic da 2. 20-16

1° Quarto – Mascherpa, 2 con fallo: libero dentro! 20-14

1° Quarto – Gobbato bene a rimbalzo, poi 2 punti. Risponde Mehmedoviq da 2. 17-12

1° Quarto – Savoldelli dimenticato, 2 punti… 15-12

1° Quarto – Due punti per Mascherpa. 15-10

1° Quarto – Balic da 2, dentro. 13-10

1° Quarto – Mascherpa in lunetta: 1/2. 13-8

1° Quarto – Tripla di Caresta. 12-8

1° Quarto – Rimedia all’errore Genovese: tripla e ‘scuse accettate’. 12-5

1° Quarto – Brutta palla persa per la Viola che si trasforma in un alzata e due punti facili per Forte. 9-5

1° Quarto – Yande Fall domina a rimbalzo contro il quintetto piccolo di Pozzuoli, poi mette 2 punti. 9-3

1° Quarto – Tripla in risposta di Savoldelli. 7-3

1° Quarto – Gran contropiede della Viola: Gobbato serve Genovese tutto solo sulla sinistra, tripla! 7-0

1° Quarto – Due punti per Gobbato che subisce anche fallo: libero out, peccato. 4-0

1° Quarto – Fortunato Barrile! Primi due punti del capitano. 2-0

1° Quarto – Palla a due, si parte!

17:45 – Dopo la dolorosa sconfitta in trasferta a Cassino, maturata solo nei minuti di finali di gara, la Pallacanestro Viola torna in campo fra le mura amiche del Palacalafiore per affrontare la Virtus Pozzuoli nell’incontro valido per la 6ª giornata della fase a orologio. In palio unti importanti per definire il futuro a breve termine dei neroarancio in ottica Playout.