Pallacanestro Viola-Meta Formia LIVE 4°Q: ultimi 6 minuti, neroarancio a +1!

11 Aprile 2021 19:18

Pallacanestro Viola-Meta Formia, il racconto del match valevole per la 4ª giornata della fase a orologio del campionato di Serie B girone D

Dopo la pausa della domenica di Pasqua, il grande spettacolo della Serie B di basket torna ad allietare i pomeriggi degli appassionati della disciplina con la 4ª giornata della fase a orologio. Siamo arrivati esattamente alla metà della seconda fase del torneo, con la Pallacanestro Viola che non può più sbagliare. I neroarancio, impantanati nella lotta per non retrocedere, sono a secco di vittorie da 4 giornate e nella seconda fase non hanno mai ottenuto i due punti, pur sfiorando l’impresa nell’ultima gara contro la corazzata Rieti. A complicare la settimana dei ragazzi di coach Bolignano è stata la notizia di un caso di Covid riscontrato nel gruppo squadra: la richiesta di rinviare il match contro Meta Formia (società laziale d’accordo) è stata rigettata dalla Lega Pallacanestro. Quindi oggi spazio solo al basket. StrettoWeb seguirà le emozioni di Pallacanestro Viola-Meta Formia in diretta dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Meta Formia LIVE :

4° Quarto – Fallo di Mascherpa su Tamburrini: 1/2, parità. 54-54

4° Quarto – Stoppata di Fall! Serve la sua energie in un finale tesissimo

4° Quarto – Tripla di Cimminella, Formia pericolosamente a -1! 54-53

4° Quarto – Due punti per Cimminella. 54-50

4° Quarto – Ultimi 10 minuti, parte bene Formia: punti per Laguzzi. 54-48

Fine 3° Quarto! – Formia si fa pericolosa ad inizio quarto, la Pallacanestro Viola incassa ma poi reagisce: Genovese (6 punti) entra in ritmo, Mascherpa continua a martellare risultando il miglior realizzatore della gara con 23 punti. Preoccupa l’infortunio di Gobbato.

3° Quarto – SALVATORE GE-NO-VE-SE! TRIPLA! 54-46

3° Quarto – Due punti per Tamburrini. 51-46

3° Quarto – Infortunio per Gobbato! Brutta smorfia di dolore, sesce sorretto dai compagni, problema alla caviglia.

3° Quarto – Mascherpa strepitoso! Due punti con libero addizionale dopo aver subito fallo, gran giocata del leader offensivo dei neroarancio. 51-44

3° Quarto – Genovese ‘old school’: si lancia a canestro, spera in un fallo che non trova, ma mette due punti. Vecchia volpe. 48-44

3° Quarto – Tripla di Cimminella, prende coraggio Formia! 46-44

3° Quarto – Torna a segnare Genovese dopo che qualche tripla non lo aveva premiato. 46-41

3° Quarto – Sbaglia Cimminella, corregge Laguzzi, Formia si rifà sotto pericolosamente. 44-41

3° Quarto – Due punti per Ianuale. 44-39

3° Quarto – Due per Tamburrini, risponde Mascherpa. Bell’inizio di ripresa. 44-37

3° Quarto – Numero di Laguzzi: due punti con fallo, dentro anche il libero. 42-35

3° Quarto – Mascherpa inventa, Fall da sotto, primi 2 punti per la Viola. 42-32

Fine 1° tempo! – Grande reazione della Pallacanestro Viola nel secondo periodo di gioco! I neroarancio vengono trascinati dall’energia del ritrovato Yande Fall (9 punti e 15 rimbalzi) e da un ottimo Mascherpa con 18 punti all’attivo. Nei secondi 10 minuti di gioco i neroarancio registrano la difesa e Formia va in difficoltà: per i laziali il miglior realizzatore resta Tamburrini con 14 punti.

2° Quarto – Tripla di Cimminella, risponde da 2 Mascherpa. 40-32

2° Quarto – Che voglia Yande Fall: lotta e mette 2 punti. 38-29

2° Quarto – Il solito Tamburrini, è tornato a colpire, 2 punti. 36-29

2° Quarto – Formia non segna più! Contropiede Viola con Roveda che serve Mascherpa in penetrazione: due punti con fallo. Libero dentro. 36-27

2° Quarto – Fallo su Fall: 1/2 ai liberi. 33-27

2° Quarto – Maschrpa da due, prende il largo la Viola! 32-27

2° Quarto – Yande Fall, quanto ci sei mancato! Domina a rimbalzo, poi mette due punti e subisce fallo: libero sbagliato, peccato. 30-27

2° Quarto – Ianuale dalla lunetta 1/2. 28-27

2° Quarto – Sorpasso Viola! Roveda da dentro l’area. 28-26

2° Quarto – Due punti per Mascherpa. 26-26

2° Quarto – Schiacciata in entrata di Jovovic! 24-26

2° Quarto – Due punti per Gobbato, parità. 24-24

2° Quarto – Mascherpa danza in area, 2 punti. 22-24

2° Quarto – Due punti per Ianuale. 20-24

2° Quarto – Gran penetrazione di Roveda che serve Gobbato: 2 punti facili facili da sotto. 20-22

2° Quarto – Fallo di Ianuale su Gobbato: 1/2 dalla lunetta. 18-22



Fine 1° Quarto! – Formia conduce dopo i primi 10 minuti di gara: Tamburrini mette a dura prova la difesa neorarancio con 12 punti, per la Pallacanestro Viola Mascherpa è il miglor realizzatore con 7 punti.

1° Quarto – Finalmente Mascherpa!!! Tripla per la Viola. 17-22

1° Quarto – Fallo sulla conclusione di Tamburrini che ha 3 liberi a disposizione: ne mette 2. 14-22

1° Quarto – Sebrek in lunetta: 1/2. 14-20

1° Quarto – Ancora Tamburrini da 2, risponde Sebrek, poi ancora Tamburini: la guardia di Formia fa male alla difesa neroarancio. 13-20

1° Quarto – Tamburrini salta Mascherpa, poi conclude da sotto. 11-16

1° Quarto – Laguzzi da 2, allunga Formia. 11-12

1° Quarto – Due punti per Tamburrini. 11-10

1° Quarto – Yande Fall domina sotto canestro, altri due punti. 11-8

1° Quarto – Recupera palla Cimminella che appoggia due punti tutto solo. 9-8

1° Quarto – Antisportivo su Gobbato: 1/2 ai liberi. Poco dopo altri 2 punti per Fall. 9-6

1° Quarto – Yande Fall, ritorna e mette i primi due punti della gara! 6-6

1° Quarto – Finalizza in contropiede Laguzzi. 4-6

1° Quarto – Due punti per Genovese 4-4

1° Quarto – Due liberi dentro per Digno 2-4

1° Quarto – Risponde Mascherpa. 2-2

1° Quarto – Palla a due, si comincia! Subito due punti per Jovovic. 0-2

17:45 – Tutto pronto per la gara fra Pallacanestro Viola e Meta Formia valevole per la 4ª giornata della fase a orologio del campionato di Serie B girone D. I neroarancio arrivano da una settimana funestata dal caso di Covid che ha colpito il roster e dovranno dare il 110% per strappare una vittoria importantissima contro la formazione laziale.