Pallacanestro Viola, Luka Sebrek commenta la sfida contro la LUISS Roma: “vogliamo vincere, poi testa ai Playout” [VIDEO]

30 Aprile 2021 23:03

Pallacanestro Viola, Luka Sebrek in conferenza stampa commenta la sfida contro la LUISS Roma: ultima gara prima dei Playout

Sfumata l’ultima possibilità di salvarsi senza passare dalla postseason, a causa di una brutta batosta subita contro Salerno, la Pallacanestro Viola si appresta a giocare l’ultima gara fra le mura amiche del PalaCalafiore. Appuntamento a domenica per la gara conclusiva della fase a orologio, quella contro la LUISS Roma, squadra che lotta per un posto nei Playoff. In conferenza stampa, Luka Sebrek ha commentato il momento attuale dei neroarancio. La squadra arriva da una brutta sconfitta contro Salerno, “partita tosta fin dal primo secondo” secondo il cestista croato, giocata contro “avversari di esperienza“. Sebrek ha poi sottolineato quanto sia forte la voglia di riscatto: vincere contro la LUISS Roma sarebbe una grande iniezione di fiducia in vista della postseason.