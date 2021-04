Pallacanestro Viola, infortunio Enrico Gobbato: sospiro di sollievo per i neroarancio

13 Aprile 2021 10:29

Pallacanestro Viola, sospiro di sollievo dopo l’infortunio occorso ad Enrico Gobbato contro Meta Formia: il problema non dovrebbe essere grave

La Pallacanestro Viola torna alla vittoria dopo 4 sconfitte consecutive. Nella gara della scorsa domenica, giocata fra le mura amiche del PalaCalafiore, la squadra neroarancio ha superato Meta Formia raggiungendo i 10 punti in classifica e rinsaldando la propria posizione in ottica Playout. Unica nota negativa della gara, l’infortunio occorso a Enrico Gobbato. L’ala piccola triestina è stato costretto a lasciare il campo, sorretto dai compagni, dopo uno scontro di gioco. Gobbato non è riuscito più a tornare sul parquet ma fortunatamente la Viola, pur priva della sua straordinaria energia sui due lati del campo, è riuscita a portare a casa il risultato. I tifosi reggini possono comunque tirare un sospiro di sollievo, l’infortunio non dovrebbe essere grave: una storta alla caviglia già infortunata prima dell’inizio della fase a orologio, ma che non si è nemmeno gonfiata. Dunque Enrico dovrebbe tornare presto a disposizione di coach Bolignano.