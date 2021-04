Scuole in Calabria, pronta la nuova ordinanza di Spirlì: “libertà di scelta per le Superiori”

24 Aprile 2021 15:16

Il presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì pubblicherà nelle prossime una nuova ordinanza sulle scuole

“Carissimi Tutti, sto finendo di scrivere, con l’aiuto degli Uffici preposti, l’ordinanza relativa alla didattica”. Lo scrive tramite il proprio account Facebook il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. Già negli scorsi giorni il governatore aveva annunciato di voler prendere provvedimenti sulle scuole visto l’andamento della situazione epidemiologica di alcune province. “Rassicuro Tutti: manterremo la democratica libertà di scelta per le Scuole Secondarie Superiori. Ma – prosegue – monitoreremo, come sempre, l’andamento dei contagi su tutti i territori e saremo pronti a decidere, quando e ovunque ce ne fosse bisogno, in modo incisivo a tutela della salute e della sicurezza di Tutti. Ritengo che l’aumento dei contagiati ci stia insegnando, purtroppo tristemente, tanto…”. Continua dunque la battaglia di Spirlì sul tema scuole, un dibattito molto acceso e che ha creato incertezza nel corso di questo anno di pandemia. La Calabria è stata tra le Regioni che hanno espresso maggiormente la volontà di chiudere gli istituti, a differenza di altri territori come Lombardia e Lazio in cui, nonostante il Coronavirus abbia lasciato conseguenze peggiori, hanno sempre prevalso le ragioni scientifiche.