Serie B, ufficiali anche gli orari di playoff e playout: Reggina e Cosenza interessate

30 Aprile 2021 14:45

Con una nota ufficiale, la Lega Serie B ha definito gli orari di playoff e playout che si svolgeranno tra qualche settimana

Si è svolta quest’oggi in videoconferenza l’Assemblea di Lega Serie B. Tra i punti all’ordine del giorno i tifosi allo stadio per playoff e playout, su cui Balata sta lavorando, i diritti tv, la tecnologia in campo e gli orari delle gare di post season.

“Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza – si legge sul sito ufficiale della Lega – Tutte le società presenti. Dopo le comunicazioni del presidente Mauro Balata, fra le quali la richiesta alle istituzioni competenti sulla possibilità di aprire gli stadi, in maniera parziale, per la fase finale del campionato (playoff e playout), è arrivato un plauso dall’Assemblea per i risultati ottenuti dalla vendita dei diritti televisivi che hanno raggiunto, per le stagioni 2021- 2024, ricavi mai ottenuti in passato e che potranno essere ulteriormente incrementati fino al termine dell’offerta al mercato previsto per il 15 giugno.

Modifica del Codice di autoregolamentazione, l’Assemblea ha deciso la riduzione al 10% del Contributo solidaristico per le neo retrocesse in Serie B da distribuire alle società che non beneficiano del contributo paracadute. Alla luce della Riforma del terzo settore è stata approvata dall’Assemblea la proposta di superamento del Trust Solidale B Solidale e la creazione di un’Impresa sociale che possa continuare a svolgere le iniziative di responsabilità sociale per conto della Lega.

Varati gli orari dei playoff/playout:

PLAYOFF

Turno preliminare

Giovedi 13 maggio 2021 – Ore 18 (6a vs 7a)

Giovedi 13 maggio 2021 – Ore 21 (5a vs 8a)

Semifinali andata

Lunedi 17 maggio 2021 – Ore 18.30 (6a/7a vs 3a)

Lunedi 17 maggio 2021 – Ore 20.30/20.45 (5a/8a vs 4a)*

Semifinali ritorno

Giovedi 20 maggio 2021 – Ore 18.30 (4a vs 5a/8a)

Giovedi 20 maggio 2021 – Ore 20.30/20.45 (3a vs 6a/7a)*

Finale

Domenica 23 maggio 2021 – Ore 21.15

Giovedi 27 maggio 2021 – Ore 21.30

PLAYOUT

Sabato 15 maggio 2021 – Ore 16.30 (17a vs 16a)

Venerdi 21 maggio 2021 – Ore 20.30 (16a vs 17a)

Il presidente Balata ha infine comunicato la convocazione di un’Assemblea sulla più ampia applicazione delle nuove tecnologie in campo e le ulteriori novità per il prossimo campionato”.