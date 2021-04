Open Arms: Toti, ‘Salvini a testa alta, legge non può essere interpretata in modi diversi’

17 Aprile 2021 19:19

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Solidarietà a Matteo Salvini rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms. Da ex ministro degli Interni ha agito in quanto tale, prendendo una decisione che è stata per di più condivisa anche da altri esponenti del governo Conte 1. Sono certo che Matteo andrà avanti a testa alta ma è assurdo che per la stessa ipotesi di reato una Procura chieda l’archiviazione e un’altra il processo. La legge non può essere soggetta a interpretazioni politiche”. Lo scrive il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook.