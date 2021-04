Inchiesta Open Arms, Salvini rinviato a giudizio per il “sequestro di 147 migranti”

17 Aprile 2021 15:28

Open Arms, Salvini rinviato a giudizio per il “sequestro di 147 migranti”. Il giudice di Palermo: “Prima udienza il 15 settembre”

Matteo Salvini, leader della Lega, è stato rinviato a giudizio per il “sequestro di 147 migranti della nave Open Arms e rifiuto di atti d’ufficio”. E’ quanto ha stabilito il giudice dell’udienza preliminare di Palermo, Lorenzo Jannelli, dopo due ore di camera di consiglio. L’ex ministro dell’Interno dovrà presentarsi davanti la seconda sezione del tribunale di Palermo il 15 settembre. Subito dopo aver ricevuto la notizia del rinvio a giudizio, Salvini scrive sui social: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia. Sempre”.