Omofobia, La Russa: “noi anti gay? Nel Movimento Sociale ce n’erano con ruoli importanti” [VIDEO]

28 Aprile 2021 11:55

Omofobia, La Russa: “noi anti gay? Nel Movimento Sociale ce n’erano con ruoli importanti e nessuno li ha mai cacciati dal partito”

“Sì che ce n’erano gay, probabilmente più di quelli che io sapessi perché all’epoca non solo nel Movimento Sociale ma in tutti i partiti c’era la remora di fare outing. Però, anche con questo limite, ce n’erano e nessuno li ha mai cacciati dal partito. Ma nessuno di loro ha mai preteso di sposarsi e di avere figli, di questo ne sono sicuro, ma no, assolutamente no. Ce ne sono anche ora che hanno avuto ruoli importanti nell’MSI. Guardi, non so se fosse veramente gay ma quando lo accusavano non diceva “non è vero”, magari non lo era: un senatore di Alleanza Nazionale che si chiama Nino Strano, se ne parlava in parlamento ma lui non lo ha mai smentito; un giorno la sinistra durante un suo intervento gli gridò “finocchio finocchio”, lui disse “no, io non sono Pinocchio, io dico la verità” e quello dall’altro lato “ho detto finocchio non Pinocchio”, lui risponde “ah se è questo va bene””. Lo ha dichiarato Ignazio La Russa intervistato da Klaus Davi nel corso del programma KlausCondicio.