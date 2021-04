Omofobia: da Loredana Bertè a Malika Ayane, artisti in campo per Ddl Zan

16 Aprile 2021 21:58

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Da Loredana Bertè a Nina Zilli passando per Malika Ayane, Alessandra Amoroso, Patty Pravo. Gli artisti scendono in campo per il Ddl Zan. E, sui loro profili social, mostrano una mano con la scritta ‘ddl Zan’. Una vera e propria presa di posizione che non ha lasciato insensibile neppure Alessandra Mussolini e che ha coinvolto anche Rocco Siffredi. A partecipare alla levata di scudi a favore del ddl Zan, ci sono anche Lodovica Comello, Enzo Miccio, Martina Colombari e la conduttrice Francesca Fialdini.