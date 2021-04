“Olesya Rostova non è Denise Pipitone”, arriva la conferma dall’Italia: l’avvocato Frazzitta però smentisce!

7 Aprile 2021 15:20

Dall’Italia arriva la conferma che Olesya Rostova non sia Denise Pipitone: l’avvocato Frazzitta però smentisce di aver rilasciato alcuna dichiarazione

“Olesya Rostova non è Denise Pipitone“, la notizia che sembrava dover arrivare in serata dalla Russia è invece arrivata, in maniera clamorosa, dall’Italia. A lanciarla è stato ‘Fanpage.it’, sito di informazione che ha parlato di conferma arrivata attraverso un’intervista rilasciata ai loro microfoni dall’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma della piccola Denise. Bucato dunque il tanto dibattuto embargo che la trasmissione russa ‘Lasciateli parlare’ ha chiesto di mantenere all’avvocato stesso, in cambio del dato sul gruppo sanguigno arrivata nel pomeriggio di ieri e ‘barattato’ con un intervento in collegamento del legale nel programma. Incredibile ma vero, la notizia è stata smentita in poco tempo. Nuovo colpo di scena nella vicenda arrivato con un messaggio ufficiale, fatto pervenire dallo stesso avvocato Frazzitta alla trasmissione di Rai 2 ‘Ore 14’, nel quale si legge la totale smentita di aver rilasciato alcuna dichiarazione al giornale sopracitato.

Smentita rafforzata da alcune dichiarazioni dell’Ansa: “leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l’esito della documentazione scientifica che mi e’ stata inviata ieri e di non avere fatto alcun anticipazione circa l’esito degli esami sulla ragazza che sara’ reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa“. Per conoscere la verità dunque si dovrà aspettare il responso della trasmissione tv russa in onda alle 18:45.