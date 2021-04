Olesya Rostova non è Denise Pipitone, l’indiscrezione in diretta tv: contattata la polizia russa [VIDEO]

7 Aprile 2021 19:05

Olesya Rostova non è Denise Pipitone: ne è convinto il giornalista Carmelo Abbate che, in diretta tv, ha parlato dell’intervento della polizia russa

“Olesya Rostova non è Denise Pipitone“. Ne è fermamente convinto Carmelo Abbate, ospite in diretta a ‘Pomeriggio 5’, programma tv Mediaset condotto da Barbara D’Urso. Il giornalista ha parlato di sue fonti investigative che confermano come le autorità italiane si siano messe in contatto con quelle russe per ottenere il gruppo sanguigno di Olesya, la ragazza che somiglia a Piera Maggio e potrebbe essere la piccola Denise. A quel punto, la polizia russa si è messa in contatto con la trasmissione tv ‘Lasciateli parlare’ che non ha potuto prolungare ulteriormente il suo ‘segreto’, dovendo comunicare alle autorità il gruppo sanguigno della ragazza. Una volta effettuato il confronto, il gruppo sanguigno è risultato differente da quello di Denise Pipitone. Carmelo Abbate ha inoltresottolineato di non aver parlato con l’avvocato Frazzitta che, pur essendo già in possesso dell’esito del confronto, non può rivelarlo perchè deve sottostare all’embargo da parte della tv russa.