Nuovo ranking FIFA, l’Italia di Mancini vola: raggiunto il 7° posto, mai così in alto dal 2013

9 Aprile 2021 12:59

Nuovo ranking FIFA, le vittorie ottenute dall’Italia nelle gare di qualificazione al Mondiale di Qatar permettono agli azzurri di salire al 7° posto

Giovane, bella e vincente. L’Italia di Roberto Mancini continua a macinare punti, raccoglie una vittoria dopo l’altra e soprattutto scala posizioni nel ranking FIFA. L’aggiornamento della classifica che tiene conto dei progressi delle nazionali vede gli azzurri fare un balzo di ben 3 posizioni dopo i successi su Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania nelle gare valevoli per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. L’Italia ha superato in un colpo solo Argentina, Uruguay e Messico, portandosi al 7° posto con 1642 punti. Una scalata dirompente quella dell’Italia che dalla debacle contro la Svezia che ci costò il Mondiale 2018, si è ripresa alla grande: attualmente sono 25 i risultati utili consecutivi (20 vittorie e 5 pareggi), la sconfitta manca da due anni e mezzo (settembre 2018 contro il Portogallo). L’ultima volta in cui gli azzurri erano così in alto è stata nel 2013.

Al primo posto del ranking resta il Belgio, davanti a Francia e Brasile che completano il podio. Inghilterra, Portogallo e Spagna restano invece davanti all’Italia. Dietro gli azzurri Argentina ed Uruguay, mentre la Danimarca con un balzo di tre posizioni esclude il Messico dalle migliori dieci e completa la top 10. La prossima classifica mondiale sarà pubblicata il 27 maggio.

La top 10 del ranking FIFA: